Galatasaray-Profi Elabdellaoui nach Silvester-Unfall "nicht in Lebensgefahr" – Trainer Terim äußert sich

Bei Omar Elabdellaoui von Galatasaray Istanbul gibt es nach seinem Silvesterunfall leichte Entwarnung. "Er schwebt nicht in Lebensgefahr", erklärte der türkische Top-Klub, bei dem der 29-Jährige seit dem Sommer 2020 unter Vertrag steht, via Twitter. Auch Vereinspräsident Mustafa Cengiz fand beruhigende Worte, deutete aber auch einen längeren Genesungsprozess des ehemaligen Spielers von Eintracht Braunschweig an. "Sein Zustand ist besser, aber ich denke, wir müssen ein bis zwei Wochen warten, um zu sehen, wie es läuft."

Elabdellaoui war in der Silvesternacht von explodierendem Feuerwerk verletzt worden. Wie die türkische Zeitung Hürriyet berichtete, wurde der Norweger anschließend ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Das Feuerwerk habe Augen und Hände des Spielers verletzt, hieß es. Ein Auge sei stärker verletzt als das andere. Ob und wie das seine aktive Karriere beeinträchtigen werde, könne man noch nicht sagen. Galatasaray-Trainer Fatih Terim zeigte sich nach einem Besuch im Krankenhaus erleichtert. "Gott hat sein Leben gerettet", so der 67-Jährige gegenüber dem dem Fernsehsender TV2. "Wir sind beide emotional geworden. Wir alle denken an nichts anderes als seine Gesundheit."