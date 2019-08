Falcao bestätigt Wechselabsicht: "El Tigre" vor Transfer von der AS Monaco zu Galatasaray Istanbul

Radamel Falcao will es noch einmal wissen. Wie der 33-Jährige nach dem Ligaspiel seines Noch-Arbeitgebers AS Monaco gegen den FC Metz (0:3) bestätigte, steht er unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul . Im Anschluss der Partie, in der der Kolumbianer nicht im Kader der Monegassen stand, verriet er: "Ich habe mich bereits für Galatasaray entschieden und freu mich nun auf die Zukunft . Ich wollte das Spiel gegen Metz nicht bestreiten, um meine Gesundheit nicht zu gefährden oder mich gar zu verletzen."

Am kommenden Sonntag bestreiten die "Löwen" aus Istanbul ihr Heimspiel gegen Konyaspor - dort könnte Falcao bereits auf dem Feld stehen. Laut eines Berichts der türkischen Zeitung Hürriyet haben sich der Kolumbianer und Galatasaray auf ein kolportiertes Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro im Jahr geeinigt. Lediglich die genaue Ablösesumme stehe demnach noch nicht fest. In Monaco besitzt Falcao noch einen Vertrag bis 2020.

Bei der AS Monaco wird man den Stürmer wohl schmerzlich vermissen. In insgesamt 140 Spielen für den Klub aus dem Fürstentum erzielte der Kolumbianer 83 Tore - bis heute Vereinsrekord. In der vergangenen Spielzeit konnte sich der Klub dennoch nur gerade so den Verbleib in der Ligue 1 sichern. Im Sommer 2016 war der Stürmer an die Côte d’Azur zurückgekehrt, nachdem er für ein Jahr an den FC Chelsea ausgeliehen war.