Wechsel fast fix: Galatasaray Istanbul bestätigt Verhandlungen mit Ex-BVB-Profi Emre Mor

Es scheint alles so, als würden sich die Wege von Emre Mor und Celta Vigo trennen. Nach übereinstimmenden Medienberichten, steht der junge Türke vor einer Leihe zu Galatasaray Istanbul - der Verein bestätigte via Twitter, dass die Verhandlungen aufgenommen wurden. Glaubt man den Spekulationen, geht es zwischen dem ehemaligen BVB-Profi und dem türkischen Erstligisten um eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption.

Laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE soll sich Mor bereits von seinen Mitspielern in Vigo verabschiedet haben und in den kommenden Tagen den Medizincheck in der türkischen Hauptstadt absolvieren. Dort würde Mor auf seinen einstigen Trainer in der Nationalmannschaft treffen. Fatih Terim berief den damals 18-Jährigen im Mai 2016 erstmals in die Landesauswahl - zwei Monate später wechselte Mor zu Borussia Dortmund. nach einem eher freudlosen Jahr beim BVB zog er dann zu Celta weiter.