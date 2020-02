Galavorstellung auf Schalke! RB Leipzig fertigt die Knappen 5:0 ab

Gelsenkirchen. Tabellenführer Bayern München legte am Freitag beim 3:2 gegen Paderborn vor, Verfolger RB Leipzig zog im Samstagabendspiel beim FC Schalke 04 nach. Mit 5:0 (1:0) gewann der Tabellenzweite sein Gelsenkirchen-Gastspiel in beeindruckender Manier und bleibt damit in der Liga das dritte Mal in Folge ohne Niederlage. Nach den Partien gegen Bayern München (0:0), Werder Bremen (3:0) und Tottenham Hotspur (1:0) hält die Elf von Trainer Julian Nagelsmann zudem zum vierten Mal nacheinander die Null und setzt ihren Aufwärtstrend weiter fort. Die Treffer erzielten Kapitän Marcel Sabitzer nach nur einer Minute sowie Timo Werner (61.), Marcel Halstenberg (68.), Angelino (81.) und Emil Forsberg (89.).