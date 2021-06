Das Derby im Visier: Bulttrainer Nedorostek hat gleich zwei Pferde mit Nennung

Wenn er das auch am Sonntag auf dem Geläuf beim Heimrenntag auf der Bult zeigt, könnte Domstürmer seinem Trainer ein großes Geschenk machen: die erste Teilnahme am Derby, dem wichtigsten Galopprennen in Deutschland. Für Nedorostek würde sich in seiner noch jungen Trainerkarriere ein Traum erfüllen. „Ich würde gern im Derby ein Pferd laufen haben, aber man sollte auch realistisch sein. Denn man sollte auch mit einer Chance in dieses Rennen gehen“, sagt Nedorostek, der sogar zwei Pferde mit einer Derbynennung im Trainingsstall hat. Domstürmer – und Lommerzheim. Beide im Besitz von Holger Renz aus Köln.

Lommerzheim, benannt nach einer Gaststätte in Köln, „ist aber noch nicht so weit vom Kopf her, er ist noch sehr grün“, erklärt Nedorostek. Trotzdem: Auch Lommerzheim läuft am Sonntag im „Großen Preis der Baum-Unternehmensgruppe“, das Listenrennen über 2200 Meter ist in Deutschland die letzte Vorprüfung fürs Derby. 13 der 14 Starter haben noch eine Nennung für das „Blaue Band“ am 4. Juli in Hamburg-Horn. Nur Kings of Leon nicht.

Aktuelle Form spricht für Domstürmer

Die meisten Pferde kämpfen um ihre letzte Chance, doch noch ins ­20-köp­fige Starterfeld fürs Derby zu rücken oder ihre Position in den Top 20 zu verteidigen. Richtwert, um sich für das mit 650 000 Euro dotierte Rennen der Topkategorie Gruppe I über 2400 Meter zu qualifizieren, ist das sogenannte Generalausgleichsgewicht (GAG).

Toppferd ist Favorit Best of Lips mit einem GAG von 96 Kilo, Domstürmer hat gerade mal 78 Kilo, zehn Kilo und drei Plätze vom aktuellen Rang 20 entfernt. Lommerzheim hat sogar nur 68 Kilo.

Für Domstürmer, der aus der Zucht des Gestüts Brümmerhof von Bult-Chef Gregor Baum und dessen Frau Julia stammt, spricht fürs Derby-Trial die aktuelle Form. Am letzten Renntag in Langenhagen am 16. Mai gewann er. „Ich hoffe, dass er sich am Sonntag platzieren kann“, sagt Nedorostek. Er ist überzeugt: „Mit einer Platzierung kommen wir rein ins Derby.“ Im Sattel sitzt Jockey Jiri Palik.