Galopp-Fan Clemens Meyer: "Wir fiebern mit und leiden mit"

Leipzig. Letztes Rennen zum Aufgalopp am 1. Mai: Ausgleich 4, Breitensport würde man im Fußball sagen, ein Außenseiter gewinnt, Red Flash, ein siebenjähriger Wallach. Die wenigen Wetter, die ihn als Sieger hatten, jubelten. Aber am größten war die Freude bei den Besitzern, der Familie Straßmeier, auch trainiert wird das Pferd im Familienkreis von Jessica Straßmeier, geritten wurde es bei diesem Sieg von Till Straßmeier.

Wir fiebern mit, wir brennen für unsere Pferde, rund um die Uhr werden sie betreut, unser Leipziger Trainer Marco Angermann weiß genau, wieviel Einsatz und Herzblut und Können erforderlich ist, um diese vierbeinigen Profisportler fit und bei Laune zu halten und für die Rennen vorzubereiten. Und immer liegen Freude und Enttäuschung dicht beieinander. Ich kann mich gut erinnern, wie mein Moonlight Blues in Bad Doberan gewann und sich dann verletzte. Ich habe ihn als Reitpferd verkauft, für wirklich kleines Geld, und es geht ihm gut. Genau wie der Stute Fine Girl, von der Gastronom Dietrich Enk und ich uns leider trennen mussten. Auch hier Verletzungspech. Und auch sie wird in Zukunft Reitpferd sein, rund um die Uhr betreut und gepflegt.

Und was für Hoffnungen man sich macht, wenn das Pferd für den Rennsport gekauft wird, in den Stall kommt, trainiert wird! Wir fiebern mit, leiden mit, sind besorgt und voller Euphorie. Fine Girl wurde Zweite, Dritte, Vierte. Gewann nie. Dennoch behalten wir die Schimmelstute in guter Erinnerung. Weil es um mehr geht. Ob in Ascot oder im Scheibenholz.