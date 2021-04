Galopp-Geflüster von Clemens Meyer: Ostersonntag geht’s los

Leipzig. Vier Pferde starten für unseren Scheibenholz-Trainer Marco Angermann am Ostersonntag im schönen Hoppegarten. Whisky Train, Aljoshka, Next Dawn und Mockingjay werden vielleicht etwas staunen, dass es so ruhig sein wird auf der Zielgeraden, aber vielleicht sind sie es, in der zweiten Corona-Saison, schon gewohnt ohne den Jubel der Zuschauer ihre Rennen zu absolvieren. Anzeige

Listenrennen aus der Beletage

Es mutet fast wie ein Märchen an, dass im vergangenen Oktober mehr als 1.000 Zuschauer den Saisonabschluss im Scheibenholz erlebten. Unser traditionsreicher 1. Mai wird dieses Jahr wieder ausfallen, aber dafür laufen die Vorbereitungen für den Renntag am 5. Juni auf Hochtouren. Mit oder ohne Zuschauer, Jubel vor Ort oder nur digitale Emotionen, immerhin wird so ein Renntag auf allen großen Internetplattformen gezeigt und kann dort bewettet werden, Frankreich und sogar Amerika sind virtuell live dabei, was wiederum dem Rennverein und dem Betreiber der Bahn zugute kommt.

Ich erinnere mich, dass zur Eröffnung der sanierten Tribüne am 1. Mai 2012 der OBM davon sprach, dass Leipzig das Aachen des Osten werden müsse, worauf ihn jemand daran erinnerte, dass in Aachen ein ganz anderen Pferdesport ausgeübt wird, Springreiten und Co., nix englisches Vollblut. Er meinte wohl Baden-Baden. Die stehen, Corona bedingt, wieder mal vor einem Neuanfang, sodass Leipzig am 5. Juni jetzt ein hochkarätiges Listenrennen aus der Beletage des Galoppsports übernimmt, das bedeutet: Championsleague im Scheibenholz!