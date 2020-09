Begehrter Ehrenpreis: Waldimir Panov holt auf Namos "Goldene Peitsche" zur Bult

Namos gewann in Rekordzeit (1:07,54 Minuten) überlegen die Gruppe-III-Prüfung über 1200 Meter. Panov ballte am Zielspiegel die Faust. Zweimal hatte er mit Namos schon die „Silberne Peitsche“ für die Besitzerin gewonnen. Jetzt klappte es auch mit der Goldenen. Für Moser, Panov und Stucke war es einer der größten und wichtigsten Triumphe der Karriere. Ebenso für den Standort Hannover.

Bei der Siegerehrung lächelten sie um die Wette: Bult-Jockey Wladimir Panov, die hannoversche Besitzerin Petra Stucke und Bult-Trainer Dominik Moser. Zu verdanken hatten sie das Erinnerungsbild Superhengst Namos. Deutschlands bester Sprinter gewann in Iffezheim die „Goldene Peitsche“. Es ist das bedeutendste Rennen für Flieger und der begehrteste Ehrenpreis in Deutschland.

„Namos ist erwachsen geworden, im Training und im Rennen“, erklärte Moser. „So gut wie heute war er noch nie. Bisher hat er es ja meist spannend gemacht. Aber heute ist er geflogen“, sagte Panov und schickte eine Liebeserklärung hinterher. „Namos ist der absolute Liebling an unserem Stall, klein und rund.“ Besitzerin Stucke fühlte sich „erleichtert, überwältigt und überglücklich“.

"Dieses Rennen wollten wir schon immer gewinnen"

Anteil am Erfolg hatten auch Bult-Chef Gregor Baum und dessen Frau Julia. Der vierjährige Namos stammt aus der Zucht von Baums Gestüt Brümmerhof. „Ich freue mich riesig. Dieses Rennen wollten wir schon immer gewinnen“, sagte Züchterin Julia Baum.

Die englische Favoritin Sunday Star landete unter Jockeyaltstar Gerald Mosse nur auf Rang vier. Mosse hatte mit Raven’s Lady und Royal Intervention in den beiden letzten Jahren gewonnen. Mosers zweites Trainingspferd – Caesara – lief auf Platz sechs ein. Der zunächst führende Zargun aus dem Stall von Bult-Trainer Bohumil Nedorostek wurde Vorletzter.

Jin Jin offenbar für noch größere Aufgaben geschaffen

Nedorostek konnte es verkraften. Zwei Rennen zuvor hatte er in der Listenprüfung über 1800 Meter mit Jin Jin gewonnen. Jockey Maxim Pecheur ritt die Stute zum fünften Sieg in ihrem fünften Lebensstart. Jin Jin, die trotz einer langen Verletzungspause triumphierte, bleibt ungeschlagen. Besitzerin Sabine Goldberg aus Hannover jubelte. Jin Jin ist nach dem zweiten Listensieg in Folge offenbar für noch größere Aufgaben auf Gruppe-Ebene geschaffen. Den wichtigen dritten Platz in dem Rennen sicherte sich Mosers Brümmerhofstute Chilly Filly.

Moser hatte mit dem Sieg von Cessna im ersten Rennen am Samstag die Große Woche in Baden-Baden eröffnet. Bult-Altmeister Hans-Jürgen Gröschel verpasste nur ganz knapp einen weiteren großen Sieg. Im „Preis der Sparkassen Finanzgruppe“ (Gruppe III) wurde sein Itobo nur um einen kurzen Kopf von Sieger Wai Key Star geschlagen.