Galopp: Leipziger Wallach Whisky Train mit Pech in Mülheim

Mülheim. War das ärgerlich! Diesmal ging der Start des Leipziger Formpferdes Whisky Train in Mülheim komplett daneben. Denn nach einem Fehlstart im BBAG Weihnachtspreis konnten 16 der 17 Reiter ihre Pferde anhalten, nur nicht die Reiterin des fünfjährigen Wallachs aus dem Scheibenholz. Die Boxentür eines Konkurrenten hatte sich Sekunden zu früh geöffnet. Whisky Trains junge Reiterin Amina Mathony bekam den Rückruf nicht mit und drehte mit ihrem Pferd eine Runde um die Bahn. Allerdings in ruhigem Tempo. Da das Geläuf jedoch ungewöhnlich tief war, entschied die Rennleitung, das Pferd aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen zu nehmen.

Einen sächsischen Sieg beim Weihnachtsrenntag in Mülheim gab es dennoch. In imponierenden Stil (fünf Längen) gewann Canaletto unter Mikki Cadeddu einen Ausgleich III und damit bereits sein drittes Rennen in diesem Jahr. Tolle Vorstellung des Wallachs, für den die Dresdner Trainerin Claudia Barsig verantwortlich zeichnet, auch als Besitzer und Züchter. „Jetzt können wir Canaletto mit nach Frankreich für Starts in Cagnes nehmen,“ freute sich Claudia Barsig.