Sieg für Apadanah: Nedorosteks neue Zappel-Stute hat in Dortmund die Nase vorn

Es war eine kuriose Momentaufnahme. Ganz am Ende des Feldes: Chilly Filly. Ganz vorne: Amabilis. Beide in den schwarz-gelben Farben des Gestüts Brümmerhof, das Bult-Chef Gregor Baum in der Südheide betreibt. Für den Sieg in den 100. German 1000 Guineas in Düsseldorf am Sonntag reichte es für Amabilis nicht. Immerhin: Chilly Filly wurde auch nicht Letzte.

Amabilis und Chilly Filly kämpfen tapfer

Die beiden von Dominik Moser in Langenhagen trainierten Stuten kämpften aber tapfer. Amabilis führte bis etwa 200 Meter vor Schluss das Feld in dem Gruppe-II-Rennen an, wurde dann aber von der heranrauschenden Konkurrenz noch kassiert. Die von Maxim Pecheur gerittene Dreijährige galoppierte auf Rang sechs. Chilly Filly mit Bult-Jockey Wladimir Panov hatte sich derweil von hinten weggearbeitet und lief auf Rang acht ein.

Klare Siegerin: Stute Lancade unter Adrie de Vries. Die nachgenannte Überraschungssiegerin stammt von Zuchthengst Areion ab, der viele Jahre auf dem Gestüt Evershorst stand. Gregor Baum konnte in Düsseldorf noch einen Teilerfolg verbuchen. Die von Sarah Steinberg in München trainierte Stute Americana lief im Listenrennen auf Platz drei.