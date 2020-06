Schon acht Galoppsiege: Trainer Moser hat einen Lauf - vor allem auf der Neuen Bult

Vier Treffer auf einer Bahn an einem Tag, das hat der Langenhagener Galopptrainer erst einmal zuvor geschafft – „auch in Langenhagen“, erzählt Moser. Er schätzt das heimische Geläuf: „Die Bahn ist top vorbereitet, das zeigt sich auch an den aktuellen Starterzahlen.“

Die Galopper Megan, Artistico, Nordinsky und Anno Mio überquerten als Erste die Ziellinie, mit diesen vier Erfolgen auf einen Schlag schraubte er seine Jahresbilanz auf acht Siege und schob sich in der aktuellen Trainerrangliste in die Top 10. 2019 gewannen von Moser vorbereitete Pferde 19 Rennen im Inland. „Wir versuchen natürlich, das Vorjahresergebnis zu toppen, auch wenn es keine konkrete Zahl zum Anpeilen gibt“, sagt Moser.

Moser hat zudem offenbar das richtige Händchen im Trainingsaufbau. Bei der Wiederaufnahme der Galoppsaison vor vier Wochen stellte er vier Platzierte. „Wir brauchen noch etwas Zeit“, sagte er damals.

„Eigentlich ist er für höhere Aufgaben prädestiniert“

Doch schon am Himmelfahrtstag stellte er mit Chilly Filly und Amabilis zwei Sieger, und vor dem sonntäglichen Viererpack verbuchte er den bisher wertvollsten Erfolg mit Namos, der ein Gruppe-III-Rennen (Silberne Peitsche) für Flieger in Baden-Baden gewann.

„Eigentlich ist er für höhere Aufgaben prädestiniert“, sagt Moser. Deshalb hofft er, dass es mit dem Neustart in Frankreich und England demnächst klappt, dort werden die hochkarätigen Prüfungen angeboten.

Topsprinter Waldpfad in den Startlöchern

Klappt es mit den Wettkämpfen in den Nachbarländern, dann wird auch der zweite Topsprinter Waldpfad nach seiner Verletzung im Oktober 2019 wieder eingreifen. „Es geht ihm gut“, sagt Moser über den Hengst.

In Deutschland stehen in der nächsten Zeit die Dreijährigen im Blickpunkt – vor allem die Stuten. Amabilis und Chilly Filly laufen in knapp zwei Wochen in Düsseldorf in den German 1000 Guineas über 1600 Meter. Und die frische Siegerin Megan hat sogar eine Nennung für das Stutenderby, den Preis der Diana.