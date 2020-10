"Für die ganzen Jahre bedanken": Erfolgstrainer Hans-Jürgen Gröschel hört auf

Hans-Jürgen Gröschel (77) wird den Trainerstab nach dem Wochenende an seine langjährige Assistentin Janina Reese übergeben. Nach über 50 Jahren ist es der letzte Auftritt des Erfolgstrainers in Hannover. „Das wird emotional für mich“, sagt Gröschel. „Da ist schon eine Menge Wehmut mit dabei. Aber ich kann ja nicht mit 90 noch an der Bahn stehen.“

„Ich lasse das erst mal alles auf mich zukommen“ Bei Reese weiß Gröschel sein sportliches Erbe in guten Händen, er wird aber „noch weiter da sein, wenn ich um Rat gefragt werde“. Worte zum Abschied hat er sich noch nicht überlegt. „Ich lasse das erst mal alles auf mich zukommen“, sagt er. „Aber ich möchte mich natürlich schon auch für die ganzen Jahre bedanken. Auch bei den Zuschauern.“

Weil aber aufgrund der Corona-Krise nicht so viele da sind, „fällt der Abschied vielleicht auch nicht so schwer“, sagt Gröschel mit einem Schmunzeln. 999 Besucher dürften am Sonntag auf das Gelände, auf dem eine generelle Maskenpflicht gilt. Wegen der steigenden Infektionszahlen sind die Zuschauer aber offenbar vorsichtig: Es werden rund 300 Besucher erwartet.

„Er ist wie ich ein Oldie“ Zum Abschied hat Gröschel noch ein heißes Eisen im Feuer: Im Großen Preis der Besitzervereinigung (Start 13.15 Uhr) geht sein Pferd Itobo an den Start. Das Gruppe-III-Rennen ist mit 27.500 Euro dotiert. „Er ist wie ich ein Oldie“, sagt Gröschel. „Aber er zählt noch zur Spitze.“ Der Erfolgstrainer hofft für Itobo aber auf besseres Wetter. „Ganz tiefes Geläuf mag er nicht so gerne“, so der 77-Jährige. Zu den Favoriten in dem Rennen dürfte Wai Key Star zählen, er wird unter der zuletzt sehr erfolgreichen Sibylle Vogt an den Start gehen. Auch Wonderful Moon zählt zu den Siegerkandidaten.