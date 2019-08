Der Galopp-Opi von der Bult: Sonntag steht das letzte Rennen für Wallach Vesuv an

Abhängen mit seiner Freundin Holly – das gefällt Wallach Vesuv ganz außerordentlich. Besitzerin Anneliese Bollien lässt ihre beiden Galopper am frühen Abend immer noch einmal aus den Boxen auf der Neuen Bult und bringt sie nebenan in der Reithalle zusammen. Die dreijährige Stute Holly und der 15-jährige Vesuv beschnuppern sich dann und verbringen eine entspannte Zeit miteinander. Vesuv, der Hollys Großvater sein könnte, „passt auf sie auf“, sagt Bollien, die Holly selbst gezüchtet und das Fohlen nach dem Tod der Mutterstute selbst mit der Flasche aufgezogen hat.

Vesuv hat noch ordentlich Feuer

Hollys Galopperkarriere fängt gerade erst an, Trainingspartner und Führpferd Vesuv befindet sich dagegen ganz kurz vor der Ziellinie. 99 Rennen hat der Wallach schon auf dem Buckel. Am Sonntag schwang er seine Hufe übers Duhner Watt und wurde Dritter. Bei einem Sieg hätte Bollien die Reißleine gezogen und die Karriere sofort beendet. Wenn’s am schönsten ist...

So geht Vesuv am Sonntag in Quakenbrück in einem Ausgleich IV über 2450 Meter ein letztes Mal an den Start – dann ist die Zeit wirklich reif für die Rente. Er ist Deutschlands ältester aktiver Galopper. Vor einem Monat gewann er in Erbach sein 16. Rennen. Vesuv hat also noch Feuer für den finalen Start.

Dem Galopp-Opi sieht man sein Alter kein bisschen an. Rotbraun glänzend sein Fuchsfell, muskulös sein Körper, wach sein Blick, geschmeidig seine Bewegungen. „Er ist noch voller Elan“, sagt Bollien (55), die ihn zu nichts zwingt. „Er hat immer selber entschieden, ob er weitermacht.“ Vor fünf Jahren wollte sie ihren Liebling schon einmal in Rente schicken, aber „er fing auf der Wiese einfach wieder an zu laufen“.