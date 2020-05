Disziplin geht vor Emotion: "Renntage gibt es erst wieder mit Programm und Publikum"

Die Ta­ges­ord­nung auf der Neuen Bult wird auch am Donnerstag von Stille und vom Mundschutz geprägt sein. Zwölf Galopprennen stehen von 13 Uhr auf der Bahn in Langenhagen an, die Veranstaltung läuft unter dem Titel Zucht- und Leistungsprüfungen. 140 Personen, alle mit Mundschutz „Renntage gibt es erst wieder mit Programm und Publikum“, heißt die Devise von Gregor Baum, dem Präsidenten des Hannoverschen Rennvereins (HRV). Beide Elemente fehlen wegen der Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften, 140 Personen werden sich auf dem Rennbahngelände einfinden, alle mit Mundschutz. Besitzer, Zuschauer und Wet­t-Liebhaber bleiben vor der Tür. Die Umstände seien ge­wöh­nungs­be­dürf­tig, gibt Do­mi­nik Moser zu, der knapp 50 Galopper auf dem Lan­gen­ha­ge­ner Trainingsgelände vorbereitet: „Natürlich wäre es schöner und stimmungsvoller, wenn die Pferde wieder vor Publikum laufen könnten. Auch der Ga­lopp­sport lebt von Emotionen, dazu gehören natürlich auch die Besitzer, die mitfiebern und hinterher die Siege feiern.“

Moser nimmt daher die Bemerkung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, dass beim Profifußball in der neuen Saison auch wieder Fanbesuche in den Stadien möglich wären, auch als Fingerzeig für die eigene Betätigung. „Der Ministerpräsident ist ein kluger Mann und weiß, worauf es im Sport ankommt“, sagt Moser. Er betont aber im selben Atemzug: „All dies darf natürlich niemanden gefährden. Die Gesundheit geht über alles.“ "Herrschte große Unsicherheit in der Branche" Moser freut sich daher zu­nächst, dass überhaupt wieder Rennen möglich sind. „Während der Saisonunterbrechung herrschte doch eine große Unsicherheit in der Branche“, sagt er. Das habe nicht nur die Besitzer betroffen, die monatlich 1500 bis 1800 Euro für Un­ter­brin­gung, Verpflegung und Training eines Galoppers aufwenden, aber durch fehlende Rennen kein Preisgeld gewinnen. Trainer, Jockeys und Angestellte der Rennställe und Gestüte haben vor dem Neustart am 7. Mai teilweise um ihre Existenz ge­bangt. „Es ist daher gut, dass die Wiederaufnahme so gut und so diszipliniert geklappt hat“, sagt der Neue-Bult-Trainer. Übrigens auch in sportlicher Hinsicht – Moser verbuchte vier Platzierungen. „Wir sind im Training noch etwas zurück“, sagt der Trainer. Es sollte bei der Klasse der von ihm vorbereiteten Pferde nur eine Frage der Zeit sein, wann der erste Saisonsieg zu feiern ist.

Bilder zum ersten Geisterrenntag auf der Neuen Bult: Der Renntag auf der Neuen Bult fand ohne Zuschauer statt. ©