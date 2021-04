"Er war ja im besten Alter“: Trauer um Iquitos-Papa Adlerflug

Adlerflug zeigte anschließend starke Unruhe und verstarb wenig später in der Box, in der auch der Jahrhundertdeckhengst Monsun einst gestanden hatte. In einer Krefelder Klinik wurde die Todesursache festgestellt: Herzinfarkt. „Der offizielle Befund lautet: Ruptur des rechten Herzvorhofs“, erklärt Gestütsleiter Gebhard Apelt. „Adlerflug hatte ein Loch in der Herzkammer.“

Einer der berühmtesten Söhne von Adlerflug ist Iquitos, der zweimalige „Galopper des Jahres“ von der Neuen Bult in Langenhagen. 2010 ersteigerte Walter Buhmann (Gestüt Evershorst) mit seiner Frau einen Adlerflug-Decksprung im Gestüt Harzburg. „Für 5.000 Euro, glaube ich“, erinnert sich Buhmann. Ein Schnäppchen im Vergleich zu heute, zuletzt betrug die Decktaxe 16.000 Euro. Die Buhmanns ließen ihre Stute Irika in Harzburg mit Adlerflug paaren. 2011 kam Iquitos in Evershorst auf die Welt – und startete als Vierjähriger eine der größten Karrieren in Deutschland. Mittlerweile ist er selbst Deckhengst, zunächst im Gestüt Ammerland, neuerdings im Gestüt Graditz.