Galopp: Whisky Train sorgt in Mülheim für Leipziger Sieg

Mülheim. War das eine tolle Vorstellung. Überlegen mit acht Längen Vorsprung hat der fünfjährige Wallach Whisky Train Samstag in Mülheim (Ruhr) den stark besetzten Preis vom Rennstall Jean-Pierre Carvalho gewonnen. Damit beendete das aus dem Scheibenholz angereiste Formpferd eine Reihe von guten Platzierungen und machte den achten Jahressieg seines Trainers Marco Angermann perfekt. Dieser hatte erneut Lehrling Amina Mathony verpflichtet, die Whisky Train bereits beim Finale in Dresden als Zweite über die Ziellinie gebracht hatte.

Bereits im Scheitelpunkt des Schlussbogens lag das Duo an der Spitze. Es erreichte mit klarem Vorteil vor den 13 Konkurrenten die Zielgerade und ließ schließlich den zwei Jahre jüngeren Next Dawn und Mitfavorit Vernatsch mühelos hinter sich. Bei der Siegerparade auf dem Geläuf sagte Amina Mathony: „Eigentlich sollte ich vorn gehen, doch das klappte nicht, weil kurz nach dem Start eine dichte Gruppe um mich herum war. So musste ich noch etwas warten. "