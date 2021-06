Galopper Cioccoholic sorgt für Leipziger Sieg Nummer fünf

Magdeburg/Leipzig. Nicht lange auf den nächsten Sieg musste Trainer Marco Angermann warten. Beim zweiten diesjährigen Galopprenntag in Magdeburg sahen 1000 zugelassene Besucher beim traditionellen Familienrenntag der Wohnungswirtschaft ein vielfältiges Programm und den überfälligen Sieg von Cioccoholic. Der siebenjährige Wallach und Gast aus dem Leipziger Scheibenholz präsentierte sich beim vierten Start in dieser Saison in Bestform. In einem über 2050 m führenden Handicap-Rennen war er erneut Lilli-Marie Engels anvertraut. Und die sich noch in der Ausbildung befindliche Reiterin lieferte einen perfekten Ritt ab. Ergänzt durch wirkungsvolles Finish, denn erst kurz vor dem Ziel konnte sie mit Cioccoholic den Widerstand des ständig führenden Torqueville brechen. Nur eine Kopfeslänge lag zwischen den beiden Kontrahenten, während der wie Torqueville bereits zehnjährige Novacovic zwei Längen zurück folgte.

