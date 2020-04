Galopper müssen warten: Neue Bult bleibt auch am 1. Mai leer

Die Neue Bult in Langenhagen bleibt am 1. Mai leer. Der zu diesem Termin geplante Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Galoppsportsaison in Deutschland wurde am Donnerstag auf Montag, 4. Mai, verschoben, dann sind Wettkämpfe in Dortmund geplant. Grund für diesen Schritt seien laut Michael Vesper, Präsident von Deutscher Galopp, die bis zum 3. Mai geltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gewesen.

„Wir haben in den letzten Tagen viel gearbeitet und sind seither in stetigem Kontakt mit Regierungen, Kommunen und den Rennbahnen“, sagte er. Über die Zulassung von Pferderennen und Fußballspielen ohne Publikum wollen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten am 30. April beraten.

Nachholtermine unter der Woche

Vesper sprach sich zudem dafür aus, die im Zeitraum 1. bis 3. Mai angesetzten Veranstaltungen – außer in Langenhagen waren Rennen in Mannheim und Köln geplant – unmittelbar nach dem 4. Mai durchzuführen. „Wir fokussieren uns auch ganz bewusst auf diese Woche, da wir dann den Vorteil hätten, dass woanders noch nicht viel stattfindet, wir hoffen, damit den Wettumsatz anzukurbeln“, sagte er, „bei Rennen ohne Zuschauer kommt es ja nicht so sehr darauf an, dass diese am Wochenende stattfinden.“