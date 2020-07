"Ohne Zuschüsse überleben wir nicht": Bult-Chef Gregor Baum im XXL-Interview

Herr Baum, Sie haben mehrfach betont, dass es ab September möglich sein muss, zumindest Sponsoren mit ihren Gästen auf die Rennbahn zu lassen, sonst würde die Saison existenzbedrohend werden.

Generell ist die Lage für alle Veranstalter existenzbedrohend. Wenn der Galoppsport keine Zuschauer und keine Sponsoren zulassen kann oder auch gar keine Sponsoren mehr zur Verfügung stehen, dann ist der Rennsport nicht aufrechtzuerhalten. Aber das Problem haben wir ja nicht exklusiv. Das ist überall genauso, im Handball, im Basketball, im Eishockey. Außer beim Profifußball vielleicht, wo es noch TV-Gelder gibt.

Die Veranstaltungen sind einfach nicht kostendeckend …

Genau. In der Anfangsphase ging das noch, weil die Buchmacher sich solidarisch bereit erklärt haben, alle Internetwetten in den Totalisator auf die Rennbahn zu vermitteln und auf ihre Provision zu verzichten. In der aktuellen Phase nehmen sie eine verringerte Provision und vermitteln die Wetten weiter nur an uns. Das hilft uns. Trotzdem sind die Renntage hochdefizitär.

Wie viel generiert ein Rennverein aus den Umsätzen eines Renntages?

Vom Totalisator-Umsatz ungefähr, je nach Wettart, zwischen 12 und 33 Prozent. Sagen wir, im Schnitt 20 Prozent. Das ist das Geld, was nicht an die Wetter ausgeschüttet wird. Davon könnte der Rennverein seine Kosten bezahlen. Bei beispielsweise 250 000 Euro Umsatz hätten wir also 50 000 Euro. Jetzt geht aber noch die Provision ab vom Umsatz. Die lag bislang grob bei 11 Prozent. Momentan liegt sie bei etwa 8 Prozent. Demnach gehen 20 000 Euro ab.

Also bleiben von den 50 000 nur 30 000 Euro übrig. Damit kann man den Renntag nicht bezahlen. Wir können das Minus noch etwas mindern, weil wir von unserem Dachverband Zu­schüs­se bekommen, quasi die letzten Reserven. Aber: Ein Renntag ist nicht kostendeckend, wenn es keinen Sponsor oder Mäzen gibt …