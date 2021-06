"Macht diesen Sport aus": Endlich wieder Zuschauer auf der Neuen Bult

So entspannt wie an diesem Sonntag war es nur selten an einem Galopprenntag auf der Neuen Bult. Etwa 400 von 500 zugelassenen Zuschauern (100 Karten blieben übrig) lagen und saßen breit verteilt auf der großen Wiese direkt an der Rennbahn, ließen sich die Sonne auf den Bauch scheinen, picknickten und klönten. Anzeige „Wir haben seit 20 Jahren kaum ein Rennen verpasst, endlich geht es wieder los“, freut sich Fan Marco Riedel (45), der seine Frau Melanie (43) hier auf der Neuen Bult 1996 kennenlernte. Mittlerweile kommt auch die Tochter mit.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (20. Juni 2021) Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult (20. Juni 2021) © Florian Petrow

Zuletzt waren im Oktober Zuschauer zugelassen – nach vielen Geisterrenntagen während der Pandemie. Auch die ersten zwei Renntage der neuen Saison mussten ohne Fans auskommen. Umso glücklicher war Bult-Chef Gregor Baum (54), wieder Gäste an der Bahn zu sehen. „Die Atmosphäre macht diesen Sport aus. Es war schon gespenstisch ohne die Leute.“ Pressesprecherin Kira Kaschek (32): „Wir konnten den Hufschlag der Pferde in den Boxen hören, so ruhig war es hier.“



Ascot-Renntag fällt aus Für den nächsten Renntag, am 11. Juli, ist Baum guter Hoffnung, wieder mehr Zuschauer zulassen zu dürfen – auch wenn der große Ascot-Renntag in diesem Jahr ausfallen muss. „Dieser Tag lebt von den Leuten, von den Promis. Das funktioniert noch nicht.“ Dafür plant er mit Hauptsponsor Audi im September einen After-Work-Renntag, „wo wir dann hauptsächlich feiern werden“. Auch wenn die Zuschauerzahl übersichtlich war und sich noch keine große Prominenz blicken ließ: Ein Sportstar tummelte sich doch unter den 500 Gästen: Timo Horn (28), Torwart des 1. FC Köln – der nicht nur Fußballer, sondern auch Fan des Galopprennens ist. Mit Wallach Spiorad (siegte im zweiten Rennen) und Stute Angelinka (Zweite in der Listenprüfung „Großer Preis von Burger King Deutschland“) schickte er zwei Pferde ins Rennen. „Ich bin das erste Mal hier auf der Anlage in Hannover. Es gefällt mir richtig gut“, so Horn. „Man merkt, dass hier alles mit viel Liebe geführt wird. Ich freue mich, dass ich meine kurze Zeit ohne Fußball mit den Pferden verbringen kann.“