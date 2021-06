Bult-Trainer Moser mit Santorini im Derby-Feld: Aber Sicherheit erst Montag 

Mosers erste Reaktion: aufatmen. Der von ihm auf der Neuen Bult trainierte Hengst Santorini stand gestern Nachmittag noch auf Platz 18, das würde fürs Derby reichen. 20 Pferde sind für das Rennen zugelassen. Stand jetzt wäre der Dreijährige also dabei. Aber an diesem Ranking kann sich bis zum letzten Streichungstermin am kommenden Montag noch viel ändern. Einige Starter könnten noch gestrichen werden, dann verbessert sich Santorinis Position sogar. Es können aber auch noch Pferde nachgenannt werden. Im schlechtesten Fall würde Santorini dann noch aus den Top 20 rausrutschen, ohne etwas daran ändern zu können. Denn das Listenrennen am Sonntag auf der Bult war die letzte Derby-Vorprüfung.

Bult-Trainer Dominik Moser verbrachte Montag den halben Tag damit, immer wieder nervös auf die Internetseite des Verbandes Deutscher Galopp zu klicken. In banger Erwartung des aktualisierten Rankings fürs Deutsche Derby. Erst gegen 16 Uhr wurde die neue Liste online gestellt. Der zuständige Handicaper hatte sich offenbar Zeit gelassen – und damit die Nerven aller Trainer und Besitzer strapaziert, die sich noch Hoffnung auf das wichtigste Galopprennen des Jahres in Deutschland am 4. Juli in Hamburg machen.

Moser kann mit Ergebnis leben

Santorini landete unter Bult-Jockey Wladimir Panov auf Platz drei. „Da wollten wir auch mindestens hin“, sagte Moser. „Aber es war kein guter Rennverlauf. Zudem wurden wir eingangs der Zielgeraden behindert. Letztlich sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Damit können wir leben.“ Dennoch rutschte Santorini von Platz 15 auf 18. Das ausschlaggebende Kriterium, das vom Handicaper ermittelte Generalausgleichsgewicht (GAG), blieb bei 89 Kilo. Schon Montag im Laufe des späten Nachmittags kletterte der Hengst allerdings einen Rang hoch auf 17, weil ein anderer herausgenommen wurde.

Auf Moser und den Besitzerstall Hanse wartet eine Zeit des Bangens. „Eine Wo­che fiebern. Es ist wirklich sehr spannend in diesem Jahr“, sagt Moser, der so sehr auf seine erste Teilnahme als Trainer beim Derby hofft. Vor zwei Jahren hatte er mit Woodking einen aussichtsreichen Kandidaten, der Hengst scheiterte jedoch in der letzten Vorprüfung in Hannover nach einem rätselhaft schwachen Auftritt.

Nedorostek ist enttäuscht

Auch Mosers Bult-Kollege Bohumil Nedorostek hatte bis Sonntag noch von seiner ersten Teilnahme am Derby geträumt. Es zerschlugen sich jedoch alle Hoffnungen, weil der von ihm vorbereitete Domstürmer nur auf Platz sieben einlief. Domstürmer (im Besitz von Holger Renz aus Köln) hatte unter Jiri Palik die Prüfung bis eingangs der Zielgeraden angeführt, wurde dann aber durchgereicht. Das Duo war das Rennen „ein bisschen zu schnell angegangen, am Ende hat die Kraft gefehlt. Das ist schade“, sagte Nedorostek, der auch Montagnachmittag noch am Scheitern zu knabbern hatte: „Die Enttäuschung ist groß“, gestand er.

Der gebürtige Tscheche brauchte nicht wie Moser noch großartig aufs Ranking zu schielen. Er wusste, dass es nicht reichen würde. Domstürmer (78 Kilo) hätte eine Topplatzierung gebraucht, um noch in die Top 20 zu klettern. Stattdessen fiel er von Platz 23 auf 25. Vorne liegt Favorit Best of Lips mit 96 Kilo.