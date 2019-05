Galopptrainer Gröschel im Glück: Alle Pferde landen auf der Neuen Bult auf dem Treppchen

Man kann nicht immer gewinnen“, sagte Hans-Jürgen Gröschel schmunzelnd. Der 75-Jährige schaffte dennoch ein seltenes Kunststück – in jedem Rennen, das der Galopptrainer aus Langenhagen mit von ihm vorbereiteten Pferden besetzt hatte, verbuchte er einen Platz auf dem Treppchen. Der Hengst Narello und Jockey Andre Best liefen im Auftaktwettbewerb auf den dritten Rang, und dann gab es in den Rennen 3, 4, 5 und 7 eine famose Serie mit lauter zweiten Plätzen für Gröschel-Galopper.

Serena und Emerita in Topform

Besonders wertvoll waren die Listenrennen-Vorstellungen von Serena (Großer Preis von Hannover 96) und Emerita (Großer Preis von Rossmann, jeweils 25 000 Euro Preisgeld), im Sattel saß beide Male Marco Casamento. „Es freut mich, dass die Pferde jetzt schon so gut laufen“, sagte Gröschel.