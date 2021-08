"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Katerstimmung

Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler haben einiges zu besprechen - der eine hat nämlich wohl zu viel gefeiert. Die Stimme des deutschen Darts und der ehemalige Dartsspieler haben in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint, sind wieder mit guter Laune am Mikrofon unterwegs. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

