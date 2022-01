"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Elmar spricht über "Shorty"

Der neue Weltmeister: Peter Wright - wie schon 2020. Der unterlegene Finalist: Michael Smith - wie schon 2019. Und es gab zahlreiche weitere Geschichten bei dieser Darts-WM, die am Montag ein spannendes Ende genommen hat. Gerwyn Price könnte bald nicht mehr die Nummer eins sein, wenn Wright weiter Gas gibt. Zudem wirbelte Corona das Turnier durcheinander. Viel Gesprächsstoff also für die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke in "Game On! Der DAZN Darts-Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

Anzeige