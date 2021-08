"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: RIP, Kyle Anderson!

Diese Nachricht hat die Darts-Szene schwer geschockt: Kyle Anderson, das Original aus Down Under, ist im Alter von gerade mal 33 Jahren völlig überraschend verstorben. Die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler würdigen den Australier in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

