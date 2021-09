"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Das Spiel des Lebens

An einem intensiven Wochenende war die PDC zu Gast in Gibraltar. Vor allem Callan Rydz sorgte für Furore. Die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler beschäftigen damit in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

