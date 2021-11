"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Fabian Schmutzler, Wahnsinn!

Ein Dartspieler wird Wettkönig bei "Wetten Dass...?" Aber, was oder wer Elmar und Shorty erst so richtig aus den Socken gehauen hat, ist Fabian Schmutzler. Über ihn sprechen die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

