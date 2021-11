"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: TV-Star trifft WM-Sensation

Was für Tage! In rund zwei Wochen startet die Darts-WM. Viel Gesprächsstoff also für die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und den ehemaligen Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.