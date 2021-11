"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Keine Zeit zum Verlieren

Das Leben kann so schön sein… Unter diesem Motto toben sich die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erscheint, aus. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

