"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Bad-Boy-Problems

Nach dem World Grand Prix, den Jonny Clayton mit einem Finalsieg gegen Weltmeister Gerwyn Price gewonnen hat, ist vor den European Darts Championships. Die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler schauen in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint, also zurück und nach vorne. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

Anzeige