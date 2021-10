"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Reif für die WM!

Schon bald heißt es wieder: Darts-WM im Alexandra Palace in London. Einige deutsche Spieler befinden sich bereits in starker Frühform. Darüber sprechen die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

