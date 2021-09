"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Shortys Doppel-Fame

Shorty und Elmar haben lange darauf hingefiebert – jetzt ist es soweit: Der World Cup of Darts steht in den Startlöchern! Das einzige Turnier im Doppelformat löst beim Schleifstein gleich eine Welle größter Erinnerungen an seine heldenhafte Duo-Zeit aus. Da haben selbst James Wade und Raymond van Barneveld nicht schlecht gestaunt über diesen Wirbelwind made in Germany. Die Stimme des deutschen Darts Elmar Paulke und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler blicken auf das Turnier in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

