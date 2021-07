"Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Neue alte Denkweisen

Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler sind zurück. Gut so, denn die (Darts-)Welt ist ohne die beiden ganz schön durchgedreht. Super Series 5, Challenge Tour, European Tour Qualifiers – jetzt muss aufgearbeitet werden. Die Stimme des deutschen Darts und der ehemalige Dartsspieler haben in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint, wieder viel zu besprechen. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

