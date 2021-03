Jetzt gibt's Darts auf die Ohren: "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" ab sofort im SPORTBUZZER

Die Podcast-Familie des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu dem als Sportportal auch der SPORTBUZZER gehört, hat ein neues sportliches Mitglied. Nach "Eine Halbzeit mit…" von RND-Sportchef Heiko Ostendorp und Sky-Kommentator Wolff Fuss stößt nun "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" dazu. Pünktlich zur aktuellen Jubiläums-Folge 50 startet die Kooperation des SPORTBUZZER mit dem Streamingdienst. Elmar Paulke, die Stimme des deutschen Darts, und der ehemalige deutsche Darts-Spieler Tomas "Shorty" Seyler geben sich wöchentlich die verbale Ehre. "Wir freuen uns total, jetzt auch den SPORTBUZZER mit an Bord zu haben. Da schlägt das Darts-Herz höher", sagt Paulke. Natürlich geht es wie an der Dartsscheibe auch im Podcast stets mit Vollgas zur Sache – und ohne jede Garantie, dass der Tacho die Onehundredeighty (180) nicht auch mal übersteigt… . Anzeige

"Game On" ging im vergangenen April erstmals an den Start und dauert pro Folge zwischen 45 und 70 Minuten. Inhaltlich geht es um die großen und erst recht die kleinen Geschichten der Darts-Szene: Wie schneiden die Deutschen Gabriel "Gaga" Clemens, Max Hopp und Co. bei den Turnieren ab? Welcher internationale Star sorgt aktuell für Aufsehen? Wie ticken Michael van Gerwen, Gary Andreson und Gerwyn Price wirklich? Was ist hinter den Kulissen los? Die aktuelle Folge könnt ihr direkt hier hören!

Paulke und Seyler haben regelmäßig auch Stars wie Clemens selbst zu Gast oder Promis, die bekennende Darts-Anhänger sind – zuletzt beispielsweise Comedian Markus Krebs, ein großer Fan des kultigen Schotten Gary Anderson.

In den vergangenen Jahren hat Darts in Deutschland eine riesige Entwicklung genommen, ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Der vorläufige Höhepunkt war die Achtelfinal-Teilnahme von Clemens bei der zurückliegenden WM – als erster deutscher Profi überhaupt. "Wir sind mehr als glücklich, dass 'Game On' so vielen Freunden des Darts-Sport jede Woche wohl ziemlich viel Freude bereitet. Sonst wären sie ja nicht jedes Mal wieder dabei", sagt Paulke.