Gamsen gegen Gifhorn: Hier werden garantiert keine Geschenke verteilt

Zunächst zu den Gifhornern: Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem Umbruch im Sommer ist das Team von Trainer Werner Metz noch in der Findungsphase. Nach zuletzt vier 0:3-Niederlagen in Folge stehen die Schwarz-Gelben mit dem Rücken zur Wand. Doch das Metz-Team hat noch ein Ass im Ärmel: Der etatmäßige Libero Dennis Zappi wird wohl wieder in den Außenangriff rücken – also auf die Position, auf der er vor mehreren Jahren bereits ein Punktegarant war.

„Durch anhaltende Rückenprobleme bin ich damals auf die Libero-Position gerückt und aufgrund der personellen Situation nun zurückgekehrt. Mein Rücken verkraftet die Umstellung bisher gut, ich habe mich schnell wieder zurechtgefunden“, so Zappi, der beim Gastspiel zuletzt beim ASC Göttingen schon seine Feuertaufe im Angriff bestand.