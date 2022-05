Gänsehaut-Stimmung vor Europa-League-Finale: Zehntausende Eintracht-Fans feiern auf Partymeile

25 Jahre ist es her, dass mit Schalke 04 ein deutsches Team den UEFA-Cup gewann. Am Mittwochabend (21 Uhr/RTL) kämpft nun in der Europa League mit Eintracht Frankfurt ein deutsches Team um den Titel im Nachfolgewettbewerb. Schafft die SGE den Triumph gegen die Glasgow Rangers? Die Eintracht-Fans sind siegessicher - und in großen Scharen in die Finalstadt Sevilla gereist.

