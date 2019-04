"Gänsehautmoment": Edgar Prib gibt starkes Comeback nach langer Verletzungspause

Es war eine emotionale Rückkehr nach fast zwei Jahre Zwangspause. Edgar Prib (29) kam beim 1:0-Sieg von Hannover 96 gegen Mainz 05 zur Halbzeit rein, spielte eine gute Halbzeit. Mit Abpfiff sank er auf den Boden – die Emotionen überkamen ihn: Tränenfreude beim 96-Rückkehrer. Und die Mitspieler freuten sich mit.

"Da hatte ich absolute Gänsehaut"

"Er ist in Tränen ausgebrochen auf dem Platz", bestätigte Kapitän Marvin Bakalorz. Prib habe "so viel Leid hinter sich, so viel Tränen und Schmerz bei der Reha. Ich habe es ihm total gegönnt und er macht dann auch ein super Spiel. Das freut mich richtig. Da hatte ich absolute Gänsehaut, als ich ihm in die Augen geschaut habe. Das ist Fußball, darum geht's!"