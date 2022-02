"Ganz beschissen": Stuttgart-Trainer Matarazzo nach Last-Minute-Ausgleich gegen Bochum bedient

Der VfB Stuttgart ist jetzt seit acht Spielen sieglos in der Liga, hat als Tabellen-17. drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Der VfB war durch ein Eigentor des Bochumers Armel Bella Kotchap (56. Minute) in Führung gegangen - das reichte aber nicht. Vor der Partie hatte Mislintat seinem Trainer noch eine Jobgarantie ausgesprochen. "Fußball ist auch ein Ergebnissport, dem verschließen wir uns nicht. Aber ich darf dagegen rechnen, und das sehe ich täglich in der Arbeit, was passiert in der Kabine, was auf dem Trainingsplatz. Und von daher ist die Aussage ganz klar und hochverdient an Rino, dass - solange ich das zu entscheiden habe - wir diesen Weg zusammen weitergehen", sagte er.