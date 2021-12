Ganz Stark! Lok Leipzig gewinnt Spitzenspiel in Berlin

Berlin/Leipzig. Die Vorzeichen standen schlecht. Die Vorbereitung auf das Topspiel am Sonnabend beim Tabellenführer BFC Dynamo wurden durch drei Corona-Fälle beim 1. FC Lok Leipzig empfindlich durcheinandergewirbelt – inklusive Trainingsausfall am Donnerstag. Insgesamt sechs Spieler fielen schließlich mit Corona oder Verdacht auf einer Infektion beim Rückrundenauftakt beim Herbsmeister. Doch die Pechserie hielt sich auch auf der Hinfahrt, als der Begleitbus der Vereinsverantwortlichen und der Physios in Brüche ging. Erst nach Anpfiff kam die Lok-Delegation schließlich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark an. Anzeige

Lok trotzt den Widrigkeiten und beginnt druckvoll

Was sie in der Hauptstadt geboten bekamen, hatte dagegen wenig mit den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage zu tun. Der dezimierte Lok-Kader (13 Feldspieler und zwei Keeper) ringt den Aufstiegsfavoriten nieder und verkürzt durch einen 2:1-Sieg nach zwei Kopfball-Toren von Eric Voufack (15') und Djamal Ziane (51') den Abstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Luckenwalde am Mittwoch können die Probstheidaer sogar noch näher an die Pole Position rücken.

Der Corona-Stress der letzten Tage war den übrig gebliebenen Lok-Profis nicht anzumerken. Im Gegenteil: Zielstrebig und mit viel Tempo bespielten die Gäste die Hauptstädter, die mit ebenso attraktivem Fußball dagegenhielten. Die Folge war ein ereignisreiches Partie, welches dem Siegen Topspiel gerecht wurde. Trotz der Ausfälle konnte Lok-Coach Almedin Civa eine starke Elf aufs Feld schicken. Im Vergleich zum Derby-Sieg gegen die BSG Chemie vor zwei Wochen musste der Bosnier nur zwei Mal wechseln. Eric Voufack und Maik Salewski ersetzten Damir Mehmedovic und Bogdan Rangelov auf der linken Außenbahn.

Eric Voufack trifft zur Führung, muss aber bis zur Halbzeit zittern

Und die beiden Neuen nutzten die Chance, sich zu präsentieren. Nach einer Viertelstunde schleicht sich Voufack bei einem Freistoß von Sascha Pfeffer hinter BFC-Hüne Christian Beck und köpft aus kurzer Distanz zur Führung. Lok bleibt daraufhin gefährlich, verliert jedoch ab Mitte der ersten Hälfte die Kontrolle. Mit drei Aluminiumtreffern der Berliner und viel Dusel retten sich die Leipziger Gäste in die Pause.