Ganz Stark! Lok Leipzigs Spendenaktion sammelt 182 .610 Euro

Leipzig. Bis zur Halbzeit konnte noch gespendet werden. Die letzten 45 Minuten der Aktion „Leute, macht die Bude voll“, die der 1. FC Lok Leipzig als Ausgleich zu den corona-bedingten Einnahmeverlusten ins Leben gerufen hat, generierten noch einmal fast 6000 Euro und erhöhten die Gesamtsumme auf 182 610 Euro. Mitte März rief Lok dazu auf, Tickets für das Spiel gegen den“unsichtbaren Gegner“ zu kaufen. Eine Karte für einen Euro – am Ende wurde virtuell der vereinseigene Zuschauerrekord geknackt. Am Freitag wurde diese Partie per Livestream auf YouTube und Facebook „angepfiffen, übertragen wurde auf Deutsch und Englisch. Englisch, weil die Aktion Lok zu weltweiter Aufmerksamkeit verhalf und selbst die britische BBC auf den Plan brachte.