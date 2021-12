Ganz wichtiger Auswärtssieg: Recken gewinnen 34:22 beim TVB Stuttgart

Freier ging es kaum: Doch Recke Nejc Cehte scheiterte beim Gegenstoß an Stuttgarts Torhüter Tobias Thulin. Der Slowene hätte zum 23:17 einnetzen können, das wäre die Vorentscheidung gewesen. Doch der Fehlwurf tat nicht weh – weil Ivan Martinovic kurz darauf traf und den Vorsprung auf sechs Tore stellte.

Im breiten Mittelfeld

Die TSV konnte sich mit dem wichtigen Sieg erneut Luft verschaffen und die Abstiegszone hinter sich lassen. Hannover steht jetzt mitten im breiten Mittelfeld.

„Ein richtungweisendes Spiel“, hatte Sportchef Sven-Sören Christophersen vorher gesagt. Und sein Team ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass die Richtung weiter nach oben gehen soll – trotz der jüngsten Niederlage gegen Meisterfavorit Magdeburg am Donnerstag. Da hatte Hannover aber gut gespielt – und setzte das am Sonntagnachmittag fort.

Keine müden Beine

Müde Beine trotz der langen Anreise – Fehlanzeige. Die einzige Schwächephase nach 2:0-Führung war nicht von Bedeutung. Stuttgart drehte mit einem 4:0-Lauf die Partie, verpasste aber, auf 5:2 zu erhöhen. Trainer Christian Prokop wechselte Ebner für Urban Lesjak ein.

Die Rochade war goldrichtig, da Ebner bis zur Pause knapp 50 Prozent der Stuttgart-Würfe entschärfte. Die Abwehr vor Ebner war schnell auf den Beinen, machte immer wieder zeitig alles dicht und unterband die sonst so gefährlichen Gegenstöße der Gastgeber.