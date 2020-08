Bahneröffnungssportfest des Garbsener SC fast ohne Zuschauer - aber mit großen Sprüngen

Garbsen und seine Weitsprunganlage auf dem Platz am Planetenring hat Hendric Tronsson noch in bester Erinnerung. Vor vier Jahren war der Berliner vom VfV Spandau beim internationalen Springermeeting dabei gewesen und schwärmt noch immer davon: „Tolles Meeting, tolle Stimmung, tolle Anlage.“ Nun, vier Jahre und eine langwierige Fußverletzung später, kam er zum Re-Start der Leichtathletiksaison und zum Re-Start seiner Karriere wieder in den Nordwesten der Region Hannover. Diesmal zum recht spontan ins Leben gerufenen Bahneröffnungssportfest des Garbsener SC.

„Alles ein wenig kleiner“, kommentierte Tronsson und meinte neben den Teilnehmerfeldern und besonders der gegen Null tendierenden Zuschauerzahl auch seine Weite. Statt wie früher mit Sprüngen weit über die 7,50-Meter-Marke musste sich der Berliner bei nur einem gültigen Satz in seinen sechs Versuchen mit 6,92 Metern zufriedengeben. Das reichte im überraschend starken Weitsprungfeld der Männer aber nur zu Platz vier. Der Kieler Chenoult Lionel Coetzee, der nach vielen Staus auf der Autobahn erst in letzter Minute ankam, erreichte zum Ende seiner Sprünge doch noch Betriebstemperatur und gewann mit 7,32 Metern vor zwei weiteren weit gereisten Springern, Luka Herden (Münster/7,28) und Bartosz Jansinski (Wattenscheid/6,93).