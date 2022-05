Gareth Bale und Eden Hazard nur noch Randerscheinungen: Die vergessenen Superstars von Real Madrid

Sie gehörten zu den größten Stars im Weltfußball und sind aktuell nicht mehr als Ergänzungsspieler - wenn auch sehr kostspielige. Gareth Bale und Eden Hazard waren die zwei teuersten Transfers in der Geschichte von Real Madrid. An den jüngsten Erfolgen des Klubs waren sie jedoch kaum beteiligt - so wie auch am Abend in der Champions League gegen Manchester City.