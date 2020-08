Vom Kunsttorschützen zum Aussortierten bei Real Madrid: Der tiefe Fall des Gareth Bale 

Es läuft die 64. Minute im Olympiastadion im Kiew. Der brasilianische Außenverteidiger Marcelo setzt sich auf der linken Seite geschickt durch und flankt in den Strafraum. Was dann passiert, ist schlicht Weltklasse: Gareth Bale setzt zum Fallrückzieher an und versenkt den Ball unhaltbar links oben im Kasten von Liverpool-Keeper Loris Karius. Danach folgt schier grenzenlose Jubel, auch der sonst eher egozentrische Cristiano Ronaldo freut sich etwas ungläubig mit seinem Mitspieler. Der phänomenale Treffer von Bale bedeutet gleichzeitig die Führung zum 2:1 für Real Madrid , dabei steht der Waliser erst seit drei Minuten auf dem Platz. Später legt er noch das 3:1 unter Mithilfe von Karius nach und sorgt im Mai 2018 für den dritten Champions-League-Titel in Serie. Bale hat geliefert, er wird abgefeiert, er steht in den Geschichtsbüchern .

Zidane verrät: Bale will gegen den FC Chelsea nicht spielen

Rund zwei Jahre später ist von Jubel und Anerkennung gar nichts mehr geblieben. Der inzwischen 31-Jährige räckelte sich vor ein paar Wochen beim Spiel seiner Madrillenen gegen Deportivo Alaves auf der Ersatzbank, zog sich für wenige Sekunden sogar seinen Mund- und Nasenschutz über die Augen - so als würde er ein Nickerchen halten wollen. Provokation pur. Zwar war er bereits 2018 kein unumstrittener Stammspieler mehr bei den Königlichen - doch er versprühte immer noch einen gewissen Esprit. Doch auch dieses Etwas ging spätestens in dieser Spielzeit verloren - ausgerechnet der Meistersaison Reals. In der Liga kam der Offensivmann nur auf mickrige 16 Einsätze, in denen ihm gerade einmal zwei Tore gelangen. Seine Kollegen waren dafür verantwortlich, dass der Titel am Ende nach Madrid ging. Der Waliser hat dazu nur wenig beigetragen, in den letzten sieben Ligaspielen durfte er unter Coach Zinedine Zidane keine einzige Minute ran.

Und auch am Freitagabend, wenn Real im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City (20.45 Uhr, so kannst du es sehen) um das Weiterkommen kämpft, wird ihm nur die Zuschauerrolle bleiben. Denn Zidane berief ihn nicht einmal in den Kader - laut Aussage des Trainers wollte Bale selber nicht spielen. Das Verhalten des Walisers ist ein deutliches Signal: Zidane und Bale - das passt einfach nicht. Und die Lustlosigkeit des Walisers, die passt Zidane erst recht nicht.