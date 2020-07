Wieder Ärger um Gareth Bale: Real-Star täuscht Nickerchen auf Tribüne vor - Fans entsetzt

Nachster Eklat um Gareth Bale bei Real Madrid ! Beim 2:0-Sieg des Tabellenführers der spanischen Primera División gegen Deportivo Alavés zog sich der Waliser auf der Auswechselbank des Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid die obligatorische Schutzmaske über die Augen, legte die Beine hoch, den Kopf etwas in den Nacken und tat für einige Sekunden so, als lege er ein gemütliches Nickerchen ein. Danach lachte er mit einigen Kameraden über seinen eigenen Scherz.

Eklat um schon 2019 mit Flagge nach EM-Qualifikation

Anschließend wurde der 30 Jahre alte Profi aus Cardiff von Fans in den sozialen Medien heftig kritisiert - die Madrider Medien nehmen den Kollegen von Nationalspieler Toni Kroos inzwischen allem Anschein aber nicht mehr wirklich ernst. Und das gelte auch für Trainer Zinedine Zidane, versicherte die Zeitung „Marca“ in einem Kommentar: Der französische Coach versuche inzwischen nicht einmal mehr so zu tun, als ob er mit dem Stürmer rechne - und rufe ihn daher auch nicht einmal dazu auf, Aufwärmübungen zu machen, hieß es. Bereits im November 2019 hatte Bale seinen Arbeitgeber provoziert, indem er nach der geschafften EM-Qualifikation gegen Ungarn mit walisischen Teamkollegen mit einer Nationalflagge posierte, auf der der Schriftzug "Wales. Golf. Madrid - in that order" (Wales. Golf. Madrid - in dieser Reihenfolge) prangte.