Rückkehr perfekt! Bale wechselt von Real Madrid zu Tottenham – auch Reguilon kommt

Gareth Bale kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 31-Jährige wechselt nach sieben Jahren bei Real Madrid zurück zu Tottenham Hotspur. Dies gaben die Londoner am Samstagabend bekannt. Die Rückkehr des Walisers zu den Spurs läuft zunächst für eine Saison auf Leihbasis. Bale war bereits am Freitag gemeinsam mit seinem Real-Kollegen Sergio Reguilon in London eingetroffen. Reguilon schließt sich ebenfalls den Spurs an, wird aber direkt fest verpflichtet. Als Ablöse stehen 30 Millionen Euro im Raum.