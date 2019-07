Bericht: China-Klub an Gareth Bale interessiert - Madrid-Star könnte Mega-Gehalt kassieren

Gareth Bale und Real Madrid: Eine scheinbar unendliche Geschichte. Immer wieder gibt es Wechsel-Gerüchte um den 29 Jahre alten Star von Real Madrid. Bale, der in diesem Sommer unter anderem auch bei PSG im Gespräch war, spielt für Trainer Zinedine Zidane beim Real-Neuaufbau keine Rolle. Für seine Position wurde mit Eden Hazard vom FC Chelsea bereits ein neuer Superstar geholt - doch was machen die Könglichen nun mit Bale, der laut Guardian 36 Millionen Euro brutto im Jahr verdienen soll? El Chiringuito, eine Fußball-TV-Sendung in Spanien will eine Antwort gefunden haben: Bale könnte in die chinesische Super League wechseln.