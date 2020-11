Bale nach Tor für Tottenham gelöst: "Ein bisschen Erleichterung" – Mourinho stichelt gegen Real

Er kann es noch! Superstar Gareth Bale hat am Sonntagabend sein erstes Tor für die Tottenham Hotspur nach seiner Rückkehr geschossen – und gleich ein immens wichtiges: Beim 2:1 (1:0)-Heimsieg der Londoner gegen Brighton & Hove Albion erzielte Bale den Siegtreffer und sicherte der Mannschaft von José Mourinho damit den ersten Erfolg im eigenen Stadion in dieser Premier-League-Saison. Und nach der Partie war Bale, der nach Jahren bei Real Madrid zunächst bis kommenden Sommer auf Leihbasis bei den Nordlondonern spielt, sichtlich gelöst. Auf die Frage, was er nach dem ersten Tor nach seiner Rückkehr fühle, antwortete der 31 Jahre alte Rechtsaußen dem vereinseigenen TV-Sender: "Ein bisschen Erleichterung, viel Freude."

"Ich denke aus persönlicher Sicht war es großartig. Aber es war noch wichtiger, dass wir das Spiel zu Ende gebracht haben, es am Ende das Siegtor war und wir die drei Punkte geholt haben", sagte Bale. Die Spurs waren schon früh in dem Spiel durch einen Elfmeter von Harry Kane in Führung gegangen (13.), Brighton glich zu Anfang der zweiten Hälfte allerdings aus (56.). In der 73. Minute war Bales Zeit dann gekommen: Nach einer Flanke von Sergio Reguilon, der mit ihm von Real zu Tottenham gewechselt war, köpfte Bale zur erneuten Führung ein. Nach dem Spiel scherzte Bale über die Co-Produktion mit seinem alten und neuen Team-Kollegen: "Ich habe ihm (Reguilon, Anm. d. Red.) schon gesagt: 'Gern geschehen!' Das war nämlich eine echt schlechte Flanke. Ich habe ihm den Assist geschenkt."

Mourinho stichelt gegen Real: "Sehen, was sie dazu zu sagen haben"