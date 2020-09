Gareth Bale in London eingetroffen - Transfer zu Tottenham Hotspur steht unmittelbar bevor

Die Rückkehr des walisischen Nationalspielers Gareth Bale zu seinem Ex-Verein Tottenham Hotspur steht wohl unmittelbar bevor. Der 31-Jährige landete am Freitag in London. Der Sender Sky Sports News zeigte, wie Bale am Flughafen Stansted mit einem Privatflugzeug eintraf. Begleitet wurde der Waliser, der noch bis 2022 bei Real Madrid unter Vertrag steht, von seinem spanischen Teamkollegen Sergio Regulion, der ebenfalls zu den Spurs wechseln soll. Beide sollen in Madrid bereits erfolgreich einen Medizincheck absolviert haben.