Berater bestätigt: Bale will Transfer zu Ex-Klub Tottenham – auch Reguilon vor Spurs-Wechsel

Gareth Bale will Real Madrid nach Angaben seines Beraters verlassen und zu seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur wechseln. "Das ist wohin er gehen will", sagte Jonathan Barnett der US-Nachrichtenagentur "AP" und bestätigte Gespräche mit dem von Jose Mourinho trainierten Klub aus der englischen Premier League.

Neben Bale soll noch ein weiterer Spieler von Real Madrid zu Tottenham wechseln - Linksverteidiger Sergio Reguilon, der zuletzt an den FC Sevilla ausgeliehen war und mit den Andalusiern die Europa League gewinnen konnte. Ein fester Wechsel des 23-Jährigen nach Sevilla zerschlug sich. Tottenham soll diese Chance nun nutzen wollen, man befinde sich laut The Athletic bereits nahe an einer Einigung mit Real. Auch an Reguilon, der in diesem Monat in der spanischen Nationalmannschaft debütierte, hatte ManUtd Interesse gezeigt.